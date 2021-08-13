FlixBus открыл еще один внутренний маршрут в Украине

Unsplash

Крупнейший оператор автобусных перевозок Европы FlixBus объявил о новом автобусном маршруте в Украине - N3350 Калуш-Одесса: маршрут пролегает от Калуша (Ивано-Франковская область), через Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Винницу и Умань в Одессу.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Линия ночная: в Одессу автобус прибывает утром, а обратно отправляется вечером. Так, выехав в 16:45 из Калуша, в 17:20 автобус заезжает в Ивано-Франковск, в 19:50 в Тернополь, в 21:55 в Хмельницкий, а в 8 утра прибывает в Одессу.

Назад из Одессы отправление в 20:00, в Тернополь автобус прибывает в 7 утра, в Ивано-Франковск - в 10:30, в Калуш - в 11:25", - рассказали в FlixBus.

"Мы стремились запустить эту линию перед Днем Независимости, когда много кто устраивает себе длинные выходные и захочет отдохнуть на море", - заявил директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман.

Сообщается, что на новой линии будут работать автобусы, которые имеют фирменное зеленое брендирование FlixBus. Каждый автобус имеет удобные сиденья с расширенным местом для ног, электрические розетки, бесплатный Wi-Fi, туалет в салоне, кондиционер и регулярную дезинфекцию салона.

В компании добавили, что это вторая внутренняя линия FlixBus в Украине. В мае этого года оператор объявил о первом таком маршруте N3310 Затока-Ясиня, который соединил Затоку и Одессу с Киевом, Львовом и Карпатами.

Напомним:

Сообщалось, что крупнейший оператор автобусных перевозок Европы FlixBus открывает новую международную линию из Украины - из Харькова в Варшаву.

Экономическая правда