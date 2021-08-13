Украина будет создавать климатический фонд при поддержке Всемирного банка

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Украина и Всемирный банк договорились о сотрудничестве в проектах по экополитике, в частности ВБ будет помогать в создании Украинского климатического фонда.

Об этом сообщает Минприроды по итогам онлайн-встречи с представителями ВБ по делам стран Восточной Европы.

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский объяснил, что Фонд является новым финансовым институтом, который будет софинансировать программы по декарбонизации и модернизации.

Среди выполненных Украиной задач по экологической политике в ведомстве отчитались о запуске инвентаризации лесов, продаже 100% деловой древесины через открытые аукционы и разработанной стратегии управления лесами до 2035 года.

В ВБ отметили, что направлений сотрудничества может быть много. Приоритетными пока являются: климатические финансы, лесное хозяйство, управление отходами, предотвращение промышленного загрязнения и развитие биоразнообразия.

Так, Украина вместе с ВБ будет готовить стратегию партнерства, которая будет состоять из кратко- и долгосрочных проектов на следующие 5 лет по этим направлениям. Также стороны будут работать над развитием и проведением институциональной реформы лесного хозяйства.

Кроме того, Всемирный банк поможет Украине создать Украинский климатический фонд.

Стороны договорились сотрудничать в подготовке аналитического отчета о климатических целях и развитии экономики. Этот документ, говорят в Минприроды, станет основательным исследованием эффекта от внедрения климатоохранных мер на экономическое развитие.

Напоминаем:

Министерство защиты окружающей среды планирует к 2060 году достичь климатической нейтральности - в частности, для этого создадут Украинский климатический фонд.

Суть фонда заключается в том, что у него будут попадать все экологические налоги, в частности, налог на выбросы двуокиси углерода. Средства, поступающие в фонд, должны быть направлены исключительно на природоохранные мероприятия, в первую очередь на меры по смягчению воздействия на окружающую среду и декарбонизации.

Экономическая правда