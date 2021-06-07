Міндовкілля хоче створити Український кліматичний фонд

Міністерство захисту довкілля планує до 2060 року досягнути кліматичної нейтральності – зокрема, для цього створять Український кліматичний фонд.

Про це повідомляє Урядовий портал, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський на форумі "Україна 30. Екологія".

Він додав, що хоч плани досягти кліматичної нейтральності і є дещо повільнішими за цілі у Європі, але для України 2060 рік – амбітна та виконувана мета.

Наразі для боротьби зі зміною клімату Міндовкілля разом із міжнародними партнерами займається стимулюванням модернізації енергетики, комунальної інфраструктури та промисловості, які працюватимуть на основі нових і енергоефективних технологій.

Крім того, відомство працює над розвитком відновлюваних джерел енергії і поступовим скороченням використання вугілля, розвитком електротранспорту та енергоефективністю.

Щодо внеску до Паризької угоди, зазначив Абрамовський, Міндовкілля підготувало проєкт Другого Національно визначеного внеску. Також було ухвалено законодавство і запущена система моніторингу викидів парникових газів на промислових підприємствах, розроблена стратегія з екобезпеки та адаптації до зміни клімату до 2030 року.

Міндовкілля наразі працює над створенням Українського кліматичного фонду. Його суть полягає в тому, що у нього потраплятимуть усі екологічні податки, у тому числі, податок на викиди двоокису вуглецю. Кошти, які надходитимуть у фонд, мають спрямовуватися виключно на природоохоронні заходи, в першу чергу на заходи з пом'якшення впливу на довкілля і декарбонізацію.

Економічна правда