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За 7 месяцев 2021 года, по оперативным данным, осуществлено расходов на борьбу с COVID-19 в размере 29 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Средства, в частности, потратили на следующие цели:

на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставляемых пациентам с COVID-19, и услуг по вакцинации населения от COVID-19 - 11,7 млрд грн;

на закупку вакцин от COVID-19 - 9,2 млрд грн;

на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 (кроме вакцин) - 2,3 млрд грн, в том числе 1,6 млрд грн средств местных бюджетов;

выплаты учреждениям Национальной академии медицинских наук Украины за услуги по госпитализации пациентов с COVID-19 - 15,5 млрд грн;

на обеспечение больниц кислородом - 0,6 млрд грн;

на мероприятия на социальную поддержку населения в условиях карантина - 2,9 млрд грн;

на выплату материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности ( "больничных") - 0,8 млрд грн;

на выплату помощи по безработице - 1,1 млрд грн;

на осуществление мероприятий по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях - 18,3 млрд грн;

на доплаты к заработной плате военнослужащим Нацгвардии и Государственной пограничной службы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения - 0,75 млрд гривен.

Всего на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено более 36 млрд грн, из них:

17,5 млрд грн направлено на лечение больных COVID-19 в рамках программы медицинских гарантий, в частности 11,8 млрд грн на стационарную медицинскую помощь и 1,5 млрд грн на оплату услуг медицинских учреждений по вакцинации;

10,5 млрд грн средств государственного бюджета - на закупку 38 млн доз вакцин в 2021 году;

0,75 млрд грн - на обеспечение больниц кислородом в 2021 году;

0,3 млрд грн - на доплаты к зарплатам медицинским работникам;

55 млн грн направлены Национальной академии медицинских наук Украины для обеспечения учреждений, которые определены для госпитализации пациентов с СОVID-19;

3,8 млрд грн (2 млрд - специальный фонд, 1,8 млрд грн общий фонд) направлено Министерству социальной политики на выплаты единовременной материальной помощи и материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности;

1,1 млрд грн (0,7 млрд грн специальный фонд, 0,4 млрд грн общий фонд) направляются Минэкономики на выплаты пособия по безработице;

0,8 млрд грн МВД на доплаты к заработной плате военнослужащим Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения;

1 млрд грн - на осуществление мероприятий по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях.

"Минфин осуществляет системное и комплексное финансирование мероприятий, направленных на усиление способности здравоохранения в борьбе с болезнью.

Для этого в государственном бюджете предусмотрен значительный финансовый ресурс. Однако, надеемся, что граждане также сознательно оценят риски, связанные с последствиями заболевания коронавируса, и пройдут полный курс вакцинации", - заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Напоминаем:

За 6 месяцев 2021 года на борьбу с COVID-19 использовано более 26 млрд гривень, всего на 2021 год бюджетом предусмотрено 36 млрд грн – правительство почти выполнило план по закупке вакцин.

В течение 2020 года с Фонда борьбы с COVID-19 использовали 89% предусмотренных средств, или 63,7 млрд грн, по общему фонду госбюджета, а также 2,8 млрд грн из специального фонда.

Экономическая правда