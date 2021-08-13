Все разделы
Укр / Рус

Ставки по ипотеке на "вторичке" снизились во втором квартале – НБУ

Пятница, 13 августа 2021, 14:26
 
unsplash

По данным Национального банка объемы ипотечного кредитования продолжают расти - во втором квартале выдано займов на 2,3 млрд грн, за этот период ставки на вторичном рынке снизились на 0,7 п.п.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ по результатам опроса банков.

В июне банки выдали 955 ипотечных кредитов на общую сумму 774.6 млн грн. Всего за второй квартал выдано 2839 кредитов почти на 2,3 млрд грн, за первое полугодие - 4652 кредита на общую сумму более 3.6 млрд грн.

По сравнению с первым полугодием прошлого года объемы нового ипотечного кредитования выросли в 2,5 раза по количеству договоров и в 3,4 раза в денежном выражении. В то же время важно учесть, что в прошлом году этот период отвечал строгим карантинным ограничением в стране.

Кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости еще больше усилили свое преимущество: в июне их доля превысила 90% от всех предоставленных ипотечных кредитов. Это касается как количества договоров, так и денежного измерения.

Средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита составила в июне 17.3% на первичном и 13.2% - на вторичном рынке. За второй квартал ставки снизились соответственно на 0.1 в. п. и на 0.7 в. п.

Рынок ипотечного кредитования остается очень концентрированным: пять самых активных банков заключили 90% новых сделок.

Напоминаем:

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что планируется выпуск гособлигаций в размере 20 млрд грн для финансирования ипотечных программ.

Читайте также: Доступна ли ипотека Зеленского? Как журналисты ЭП брали кредит под 7% и что из этого вышло

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ипотека

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Доступная ипотека 7%": банки выдали 680 кредитов на 575 миллионов 10 августа 2021, 18:50
Покупка жилья через "Укрфинжитло": Кабмин определил условия предоставления кредитов 4 августа 2021, 15:45
Шмыгаль анонсировал выпуск гособлигаций на 20 миллиардов для ипотечных программ 4 августа 2021, 13:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!