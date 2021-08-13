Ставки по ипотеке на "вторичке" снизились во втором квартале – НБУ

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По данным Национального банка объемы ипотечного кредитования продолжают расти - во втором квартале выдано займов на 2,3 млрд грн, за этот период ставки на вторичном рынке снизились на 0,7 п.п.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ по результатам опроса банков.

В июне банки выдали 955 ипотечных кредитов на общую сумму 774.6 млн грн. Всего за второй квартал выдано 2839 кредитов почти на 2,3 млрд грн, за первое полугодие - 4652 кредита на общую сумму более 3.6 млрд грн.

По сравнению с первым полугодием прошлого года объемы нового ипотечного кредитования выросли в 2,5 раза по количеству договоров и в 3,4 раза в денежном выражении. В то же время важно учесть, что в прошлом году этот период отвечал строгим карантинным ограничением в стране.

Кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости еще больше усилили свое преимущество: в июне их доля превысила 90% от всех предоставленных ипотечных кредитов. Это касается как количества договоров, так и денежного измерения.

Средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита составила в июне 17.3% на первичном и 13.2% - на вторичном рынке. За второй квартал ставки снизились соответственно на 0.1 в. п. и на 0.7 в. п.

Рынок ипотечного кредитования остается очень концентрированным: пять самых активных банков заключили 90% новых сделок.

Напоминаем:

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что планируется выпуск гособлигаций в размере 20 млрд грн для финансирования ипотечных программ.

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Экономическая правда