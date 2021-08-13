В зерновой госкорпорации говорят, что работают в штатном режиме

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В "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" заявили, что после задержания руководителя госкомпании все подразделения работают в штатном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба ГПЗКУ в Facebook.

"АО "ГПЗКУ" выполняет все обязательства по заключенным договорам и перед контрагентами. Обязанности главы правления выполняет заместитель главы правления Волосянко Н.И", - говорится в сообщении.

В госкорпорации добавили, что руководство компании максимально заинтересовано в объективности расследования и всячески способствует работе сотрудников правоохранительных органов.

Напомним:

Нацполиция задержала руководителя "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" при попытке бегства из Украины.

По данным из открытых источников ГПЗКУ возглавляет Андрей Власенко. По данным УП, задержали именно его.

Следователи Нацпполции установили, что должностные лица ГПЗКУ совершили растрату имущества корпорации путем проведения экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без осуществления предварительной оплаты. Сумма убытков, причиненный госкомпании, - более 57 млн долларов.

Экономическая правда