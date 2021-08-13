ДТЭК наращивает монополию – хочет приобрести Кировоградоблэнерго у россиян

ДТЭК Рината Ахметова хочет приобрести ЧАО "Кировоградоблэнерго", в Антимонопольном комитете начато соответствующее дело.

Об этом известно из сообщения комитета.

Так, начато дело о концентрации в виде приобретения ООО "ДТЭК СЕТИ" акций ЗАО "КИРОВОГРАДОБЛЭНЕРГО", что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества.

Согласно Youcontrol конечными бенефициарами "Кировоградоблэнерго" является Валтс Вигантс (Латвия), Марина Ярославская (Германия) и Уиллис Дамбинс (Латвия). Все трое являются бенефициарами группы VS Energy.

По данным ЭП, реальными владельцами группы VS Energy были россияне Евгений Гинер, Михаил Воеводин и Александр Бабаков. В феврале председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус сообщил, что Воеводин выкупил доли Гинера и Бабакова и стал единоличным акционером группы.

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Напоминаем:

Глава Нацкомиссии по регулированию энергетики и комуслуг Валерий Тарасюк рассказал, что между собой в комиссии считают ДТЭК Рината Ахметова монополистом из-за чрезмерного влияния на рынок.

Антимонопольный комитет на заседании 25 апреля 2019 года предоставил разрешение компании ООО "ДТЭК Нефтегаз" на приобретение у группы российских бизнесменов "VS Energy" акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" в размере, обеспечивающем контроль более 50% в обоих предприятиях.

Ранее ЭП писала, что группа ДТЭК вернулась на рынок M & A, а в ближайшее объектом ее поглощения является "Кировоградоблэнерго" из российской группы "Лужники" Михаила Воеводина.

Экономическая правда