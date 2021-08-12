Застройщиков дач для переноса Русановских садов оштрафовали на 1,7 миллиона
Антимонопольный комитет суммарно оштрафовал на 1,7 млн грн три компании за сговор во время торгов по строительству дач для людей, выселенных с Русановских и Воскресенских садов из-за строительства Подольского моста.
Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.
Речь идет о компании ООО "Управляющая Компания "Приват", ООО "Мирбо ЛТД" и ООО "ПКП "УКРДОРБУД". Комитет установил сговор во время их участия в публичных закупках.
Так, в 2019 году коммунальным предприятием "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" проводились открытые торги на застройку дач для переноса Русановских и Воскресенских садов на ул. Радистов (район в Деснянском районе Киева, находится дальше станции метро Лесная).
В АМКУ отмечают, что ожидаемая стоимость закупки составила более 219 млн грн. Вследствие установленного сговора конкуренцию в ходе торгов между ними было устранено. Из-за нарушения закона о защите экономической конкуренции на три компании наложен суммарный штраф в 1,66 млн грн. Кроме того, им запрещено участвовать в публичных закупках в течение 3 лет.
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Напоминаем:
Первая очередь запуска автомобильного движения Подольским мостовым переходом на левом берегу Днепра будет осуществлена на пересечении искусственной насыпи и двухполосной улицы Центральной Садовой на Русановских Садах.
Экономическая правда
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