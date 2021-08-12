Застройщиков дач для переноса Русановских садов оштрафовали на 1,7 миллиона

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Антимонопольный комитет суммарно оштрафовал на 1,7 млн грн три компании за сговор во время торгов по строительству дач для людей, выселенных с Русановских и Воскресенских садов из-за строительства Подольского моста.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Речь идет о компании ООО "Управляющая Компания "Приват", ООО "Мирбо ЛТД" и ООО "ПКП "УКРДОРБУД". Комитет установил сговор во время их участия в публичных закупках.

Так, в 2019 году коммунальным предприятием "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" проводились открытые торги на застройку дач для переноса Русановских и Воскресенских садов на ул. Радистов (район в Деснянском районе Киева, находится дальше станции метро Лесная).

В АМКУ отмечают, что ожидаемая стоимость закупки составила более 219 млн грн. Вследствие установленного сговора конкуренцию в ходе торгов между ними было устранено. Из-за нарушения закона о защите экономической конкуренции на три компании наложен суммарный штраф в 1,66 млн грн. Кроме того, им запрещено участвовать в публичных закупках в течение 3 лет.

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Напоминаем:

Первая очередь запуска автомобильного движения Подольским мостовым переходом на левом берегу Днепра будет осуществлена на пересечении искусственной насыпи и двухполосной улицы Центральной Садовой на Русановских Садах.

Экономическая правда