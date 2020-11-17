У Кличка вперше визнали, що Подільський міст вийде на Русанівські сади

Перша черга запуску автомобільного руху Подільським мостовим переходом на лівому березі Дніпра буде здійснена на перетині штучного насипу та двосмугової вулиці Центральної Садової на Русанівських Садах.

Про це йдеться у відповіді Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва на запит Економічної правди.

Міський голова Віталій Кличко неодноразово заявляв, що рух автотранспорту мостом буде відкрито до кінця 2020 року. В той же час роботи з будівництва ділянки Подільського мостового переходу від дамби Русанівських садів до шляхопроводу через залізницю тривають.

Таким чином, на першому етапі будуть облаштовані з'їзди та заїзди на вулицю Центральну Садову, хоча такий варіант не передбачався раніше і не озвучувався публічно.

"Проєктом передбачено влаштування місцевих проїздів вздовж траси Подільського мостового переходу в межах насипу на ділянці від озера Русанівське до вул. Центральної Садової з забезпеченням можливості з'їзду та заїзду", - йдеться у відповіді на запит ЕП.

Автомобільний транспорт з ' їжджатиме з Подільського мостового переходу на насип, яка переходитиме у вулицю з односмуговим рухом в одному напрямку

У червні мешканці Садів блокували рух будівельної техніки, оскільки, за їх словами, "за результатами громадських слухань було вирішено, що міст не матиме з'їзду на Русанівські сади".

Сам Кличко заявляв, що метою добудови Подільського мостового переходу є "вирішення транспортної проблеми мешканців Троєщини".

Зазначимо, що на першому етапі мешканцям Вигурівщини-Троєщини необхідно буде переїхати через залізницю Броварським проспектом і зробити довгий об'їзд, щоб дістатися Подільського моста.

Для того, щоб дістатися Подільського мостового переходу, мешканцям Вигурівщини-Троєщини доведеться робити "крюк" через Микільську Слобідку

Про терміни реалізації другої черги мостового переходу, що сполучить Русанівські сади з вулицями Бальзака та Навої, у КМДА не повідомляють.

У Дирекції також додали, що будівництво Подільського мостового переходу ведеться згідно із проєктом, затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації №697 від 16 серпня 2016 року.

Також першою чергою будівництва на правому березі Дніпра передбачено з'їзд на вулицю Набережно-Рибальську, а заїзд - на перетині вулиць Набережно-Хрещатицької та Верхнього Валу.

Правобережні з ' їзд та заїзд Подільського мостового переходу

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Олександр Колесніченко, ЕП