В Минэкономики оценили экономическую безопасность страны: Зеленский ввел в действие стратегию до 2025 года

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Президент Владимир Зеленский своей подписью ввел в действие решение Совета нацбезопасности относительно Стратегии экономической безопасности до 2025 года, в котором Совет оценил состояние экономбезопасности по ряду направлений.

Об этом сообщил Офис президента, указ на сайте.

Так, по расчетам Министерства экономики, среднее значение уровня экономической безопасности по 2010-2019 годы составило 40%. Это значение - в зоне уровня неудовлетворительного состояния. В 2019 году уровень экономической безопасности Украины составлял 43%, а по итогам первого полугодия 2020 - 41%.

Для финансовой безопасности оценка за 10 лет составляет 42% от оптимального значения. По итогам 2019 года против 2018 года уровень финансовой безопасности уменьшился на 4 п.п. до 42% и на 3 п.п. до 38% по итогам первого полугодия 2020 года.

Производственную безопасность оценили в 53% за 10 лет, что обусловлено сокращением спроса на отечественную продукцию и рост стоимости материалов, низкой технологичностью. В 2019 году и первом полугодии 2020 года показатель уменьшился на 2 п.п. до 56% и на 3 п.п. до 51%.

Состояние внешнеэкономической безопасности в течение 2010 - 2019 лет оценивался как опасный при среднем значении оценки в 34%. В 2019 году показатель вырос на 5 п.п. до 41% от и в первой половине 2020 году на 5 п.п. до 43%) Среди причин: низкая конкурентоспособность отечественного производства и гибридная война РФ против Украины.

Инвестиционно-инновационную безопасность оценили в 32% без значительных улучшений в 2019 или 2020 годах. По итогам 2019 года показатель составлял 31% в 2019 году и 29% по итогам первого полугодия 2020 года, что свидетельствует о невозможности обеспечить устойчивый экономический рост в условиях текущей недостаточности и ресурсной ориентированности инвестиций.

Состояние макроэкономической безопасности имело среднее значение в 38% от оптимального, а диспропорции, в частности, на рынке труда и в структуре производства, продолжали сдерживать экономическое развитие страны. В 2019 году показатель вырос на 6 п.п. До 45%, а в первой половине 2020 года - сократился на 6 п.п. до 39% против соответствующего периода 2019 года.

Напоминаем:

Кабмин на заседании 10 марта одобрил проект Стратегии экономической безопасности Украины до 2025 года - в частности, им определили критические пределы критериев безопасности, а также сохранение независимости Нацбанка и Антимонопольного комитета.

В частности, указаны вызовы и угрозы экономической безопасности Украины и пути их преодоления по основным составляющим: финансовой, производственной, инвестиционно-инновационной, внешнеэкономической, макроэкономической.

Одним из положений является сохранение институциональной независимости Нацбанка и Антимонопольного комитета, и их самостоятельность в определении путей реализации задач в рамках полномочий.

Также стратегией утверждаются индикаторы экономической безопасности с критическими пределами и целевыми ориентирами. Это позволит ввести прозрачную систему постоянного мониторинга экономической устойчивости и ежегодную оценку состояния экономической безопасности, говорят в ведомстве.

Экономическая правда