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Правительство одобрило Стратегию экономической безопасности до 2025 года

Среда, 10 марта 2021, 14:56
 

Кабмин на заседании 10 марта одобрил проект Стратегии экономической безопасности Украины до 2025 года - в частности, им определили критические пределы критериев безопасности, а также сохранение независимости Нацбанка и Антимонопольного комитета.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, документы к заседанию.

В ведомстве отметили, что это "фундаментальный документ, который является основой для формирования государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности". Так, им определяются понятия "экономической безопасности", "национальных экономических интересов", "экономической устойчивости" и "экономического суверенитета".

В частности, указанные вызовы и угрозы экономической безопасности Украины и пути их преодоления по основным составляющим: финансовой, производственной, инвестиционно-инновационной, внешнеэкономической, макроэкономической.

"Важное место в сфере безопасности направлении занимают вызовы, связанные с вооруженной агрессией Российской Федерации и временной оккупацией части территории Украины", - подчеркнули в Минэкономики.

"Для достижения основных национальных экономических интересов и экономического суверенитета Украина должна реализовать проактивную политику, направленную как на постоянное наращивание конкурентоспособности экономики, так и на постепенное укрепление показателей экономической устойчивости и неуязвимости национальной экономики к потенциальным угрозам", - отметил министр экономики Игорь Петрашко.

Одним из положений является сохранение институциональной независимости Нацбанка и Антимонопольного комитета, и их самостоятельность в определении путей реализации задач в рамках полномочий.

Среди прочего, стратегией утверждаются индикаторы экономической безопасности с критическими пределами и целевыми ориентирами. Это позволит ввести прозрачную систему постоянного мониторинга экономической устойчивости и ежегодную оценку состояния экономической безопасности, говорят в ведомстве.

Проект Стратегии экономической безопасности разработан во исполнение пункта 66 Стратегии национальной безопасности Украины "Безопасность человека - безопасность страны", утвержденной указом президента Украины от 14 сентября 2020 № 392.

Экономическая правда

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Кабмин экономика

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