Мобильная связь по паспорту: законопроект вынесли на обсуждение

unsplash

Проект изменений в закон "Об электронных коммуникациях" по принудительной регистрации абонентов мобильной связи опубликовали для обсуждения - в частности, так хотят бороться с "серым импортом".

Об этом говорится в сообщении на сайте Комитета по вопросам цифровой трансформации Верховной Рады.

Авторы законопроекта убеждены, что из-за стремительного развития цифровой экономики идентификация абонентов важна для эффективной системы защиты персональных данных пользователей.

Из-за популярности интернет-банкинга, онлайн-заказов товаров и услуг возрастают риски мошенничества, говорят в Комитете.

"В результате похищения телефонов, в память которых были внесены персональные данные, возникают неприятные ситуации с банковскими счетами", - отмечают в Раде.

Бороться с этим парламентарии хотят обязательной регистрацией абонентов.

Если примут этот законопроект, каждый, кто пользуется мобильным телефоном должен пройти идентификацию путем заключения соответствующего договора. Тем, кто этого не сделает, мобильные операторы с 1 января 2025 года перестанут предоставлять услуги - то есть, отключат.

Читайте также:

Смартфон - по паспорту, блокирование "серых" устройств и 6 лет за контрабанду: как "слуги" хотят защитить Украину

Напоминаем:

В 2019 году министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что законопроект №1083 "Об электронных коммуникациях", который предусматривал регистрацию мобильных абонентов и блокирование "серых" телефонов, кардинально переделают, а этих норм в нем не будет.

Экономическая правда