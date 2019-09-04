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Законопроект про зв'язок за паспортами кардинально перероблять - міністр

Середа, 4 вересня 2019, 12:42

Законопроект №1083 "Про електронні комунікаці", який передбачав реєстрацію мобільних абонентів і блокування "сірих" телефонів, кардинально перероблять, а цих норм у ньому не буде.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Liga.net.

"Ми закон будемо повністю переробляти, враховуючи європейські практики. Він потрапив туди незрозумілим чином. За моєю ініціативою його відкликали", - сказав Федоров.

Відповідаючи на уточнююче питання журналістів, він підкреслив, що норм щодо обов'язкової реєстрації абонентів і блокування "сірих" телефонів по IMEI-коду у переробленому законопроекті не буде.

Нагадаємо:

Депутати від партії "Слуга народу" подали у Верховну Раду законопроект, який передбачає з 2024 року нововведення – щоб українці при купівлі SIM-карти обов’язково укладали договір з оператором і реєстрували телефон.

Пізніше народний депутат Федієнко відкликав законопроект з метою його доопрацювання.

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мобільний зв'язок законодавство

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