Законопроект про зв'язок за паспортами кардинально перероблять - міністр

Законопроект №1083 "Про електронні комунікаці", який передбачав реєстрацію мобільних абонентів і блокування "сірих" телефонів, кардинально перероблять, а цих норм у ньому не буде.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Liga.net.

"Ми закон будемо повністю переробляти, враховуючи європейські практики. Він потрапив туди незрозумілим чином. За моєю ініціативою його відкликали", - сказав Федоров.

Відповідаючи на уточнююче питання журналістів, він підкреслив, що норм щодо обов'язкової реєстрації абонентів і блокування "сірих" телефонів по IMEI-коду у переробленому законопроекті не буде.

Нагадаємо:

Депутати від партії "Слуга народу" подали у Верховну Раду законопроект, який передбачає з 2024 року нововведення – щоб українці при купівлі SIM-карти обов’язково укладали договір з оператором і реєстрували телефон.

Пізніше народний депутат Федієнко відкликав законопроект з метою його доопрацювання.