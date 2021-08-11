Украинский стартап People.ai стал "единорогом": капитализация превысила миллиард долларов

Олег Рогинский

Украинский стартап People.ai, CRM-платформа с искусственным интеллектом, стал "единорогом" – он достиг оценки рыночной стоимости в 1,1 млрд долл благодаря новому раунду финансирования от эмиратской Mubadala Investment Company и американского фонда Akkadian Venture.

Об этом основатель Олег Рогинский рассказал в комментарии ЭП, Bloomberg.

People.ai основан 34-летним серийным предпринимателем родом из Днепра Олегом Рогинский. Миллиардная капитализация стартапа стала возможной благодаря получению нового раунда финансирования (Series D) в 100 млн долл от эмиратской государственной холдинговой Mubadala Investment Company и американского венчурного фонда Akkadian Venture.

Стартап позиционируется как AI (искусственный интеллект) сервис, который собирает и анализирует данные, которые генерируют менеджеры по продажам, чтобы давать им рекомендации и, в результате, помогать закрывать сделки быстрее и эффективнее.

Например, программное обеспечение People.ai может записывать и анализировать календари и телефонные звонки сотрудников, чем помогает компаниям определить, например, лучшее количество клиентов для одного продавца.

В стартапе работает 240 человек, 40 из них - в киевском офисе. С помощью сервиса было закрыто сделок на 100 млрд долл, а среди клиентов такие компании, как Red Hat, Lyft, Zoom, Dropbox, Zendesk, New Relic, Splunk.

В комментарии ЭП Олег Рогинский рассказал, что 100 млн долл инвестиций будут потрачены на развитие продукта. В частности - нового бесплатного продукта для облегчения работы с Salesforce и на открытие новых офисов. Salesforce - это компания, платформа которой позволяет бизнесу создавать и развертывать индивидуальные программные решения, автоматизировать процессы и интегрироваться с внешними приложениями.

"Оценка в 1,1 миллиард - это не цель, это ключевой момент на пути к построению компании, которая с помощью искусственного интеллекта значительно улучшит производительность сотрудников компаний-клиентов, начиная с sales, marketing, customer success, etc. и потом других функций", - подытожил украинский предприниматель.

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Всеволод Некрасов, ЭП