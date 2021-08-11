Министр экономики выступает за раскрытие персональных данных по уплате налогов
Первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко поддерживает раскрытие персональных данных по уплате налогов.
Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".
"У нас произошла децентрализация, сформировалось 1,4 тыс общин. И это опорные субъекты для трансформации социального договора. Вот я за раскрытие персональных данных по уплате налогов. Это точно сработает", - заявил министр.
"Когда общество увидит, кто сколько платит налогов, произойдет смена парадигмы", - добавил он.
Напомним:
Кабинет министров разрабатывает законопроект, который предоставит Государственной налоговой службе право запрашивать у украинцев происхождение денег на приобретение ценных активов и, в случае, если гражданин не сможет его объяснить, – заплатить налоги.
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