Министр экономики выступает за раскрытие персональных данных по уплате налогов

Алексей Любченко фото: минэкономики

Первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко поддерживает раскрытие персональных данных по уплате налогов.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"У нас произошла децентрализация, сформировалось 1,4 тыс общин. И это опорные субъекты для трансформации социального договора. Вот я за раскрытие персональных данных по уплате налогов. Это точно сработает", - заявил министр.

"Когда общество увидит, кто сколько платит налогов, произойдет смена парадигмы", - добавил он.

Напомним:

Кабинет министров разрабатывает законопроект, который предоставит Государственной налоговой службе право запрашивать у украинцев происхождение денег на приобретение ценных активов и, в случае, если гражданин не сможет его объяснить, – заплатить налоги.