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Министр экономики выступает за раскрытие персональных данных по уплате налогов

Среда, 11 августа 2021, 12:55
 
Алексей Любченко
фото: минэкономики

Первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко поддерживает раскрытие персональных данных по уплате налогов.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"У нас произошла децентрализация, сформировалось 1,4 тыс общин. И это опорные субъекты для трансформации социального договора. Вот я за раскрытие персональных данных по уплате налогов. Это точно сработает", - заявил министр.

"Когда общество увидит, кто сколько платит налогов, произойдет смена парадигмы", - добавил он.

Напомним:

Кабинет министров разрабатывает законопроект, который предоставит Государственной налоговой службе право запрашивать у украинцев происхождение денег на приобретение ценных активов и, в случае, если гражданин не сможет его объяснить, – заплатить налоги.

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Минэкономики налоги Кабмин

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