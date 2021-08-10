Банки рекордно увеличили кредитование бизнеса во II квартале – НБУ

фото нбу

Банковский сектор во II квартале активизировал кредитование, в том числе в корпоративном, ипотечном и потребительском сегментах, а также в более чем два раза увеличил прибыль в годовом измерении.

Об этом говорится в Обзоре банковского сектора Национального банка.

Рост чистых гривневых кредитных портфелей в корпоративном сегменте значительно ускорилось ̶ до 14,9% во II квартале против 5,3% в предыдущем квартале. В годовом исчислении прирост достиг 8-летнего максимума - почти 30%.

Темпы роста потребительских кредитов возвращаются к докризисному уровню. Объемы чистых гривневых кредитов физическим лицам выросли на 8,7% за квартал и на 23.8% в годовом измерении. Ипотечные кредиты выросли на 16% за квартал и 41,7% – за год.

Доля неработающих кредитов за квартал снизилась на 2,8 п. п. до 37,2% благодаря ускорению кредитования и списанию неработающих активов.

Во второй квартале продолжался также прирост депозитов населения в гривне - на 5.5% (18% г/г) за счет средств по требованию, срочные гривневые депозиты почти не росли. Средства бизнес-клиентов в гривне выросли на 4,8% за квартал и на 34,9% г/г.

Вследствие ускоренного роста гривневой составляющей ресурсной базы уровень долларизации средств клиентов снизился за квартал на 1,7 п. п. до 36,7%.

Прибыль банковского сектора за второй квартал составила 19,1 млрд грн и была в 2,5 раза больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Рентабельность капитала выросла до 29% с 23% в годовом измерении. Причина заключается в сокращении отчислений в резервы и быстром росте операционных доходов.

Чистые процентный и комиссионный доходы на фоне кризисного второго квартала 2020 года росли темпами около 40% г/г благодаря удешевлению стоимости ресурсов, восстановлению потребительского кредитования и росту объемов безналичных операций с населением.

Напоминаем:

Государственный Приватбанк снова возглавил перечень банков по чистой прибыли с показателем в 11,6 млрд грн за первую половину 2021 года, наиболее убыточным оказался Правэкс Банк со значением в -91,4 млн грн.

Экономическая правда