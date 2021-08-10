Добыча газа "Укргаздобычей" сократился на 5,2% в этом году

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Предприятие "Нафтогаза", "Укргаздобыча", за 7 месяцев в этом году сократила добычу природного газа на 5,2%, только в июле - на 4,8%.

Об этом сообщает пресс-служба УГВ.

Так, в январе-июля 2021 года предприятие сократило добычу газа по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,2% до 7,9 млрд м3. Отклонение от производственного плана составляет -1,6% или 0,125 млрд м3 газа.

В то же время объемы газа, переданные на нужды потребителей, за 7 месяцев уменьшились на 5,1% до 7,5 млрд м3, что на 0,7%, или 0,051 млрд м3, меньше плана.

В июле "Укргаздобыча" также сократило добычу до 1,144 млрд м3 природного газа, или на -4,8% в годовом измерении. Отпуск газа сократился на 4,5% до 1,088 млрд м3.

Отмечается, что для стабилизации показателей производства УГВ ввела в эксплуатацию 25 новых скважин и провела ремонт старых. Также осуществлено 321 колтюбинговых операции, 71 операцию по гидроразрыва пласта и проведено 9 операций по бурению боковых стволов.

АО "Укргаздобыча" - 100% дочернее предприятие НАК "Нафтогаз Украины". В 2020 году компания обеспечила добычу 13,45 млрд м3 товарного газа, который был отпущен населению и ТКЭ.

Напоминаем:

За первые 6 месяцев 2021 года Украина добыла 9,75 млрд кубометров природного газа - это на 4% меньше, чем в 2020 году.

Экономическая правда