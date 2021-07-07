За 6 місяців 2021 року Україна скоротила видобуток газу на 4%

За перші 6 місяців 2021 року Україна видобула 9,75 млрд кубометрів природного газу - це на 4% менше, ніж у 2020 році.

Про це свідчать оперативні дані ТОВ "Оператор ГТС України" та розрахунки видання ExPro.

Зазначається, що порівняно з 2019 роком видобуток скоротився на 7%.

При цьому, найбільше скорочення видобутку спостерігається у державних компаній - АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта".

Як зазначається на сайті "Укргазвидобування", компанія у січні-червні 2021 року скоротила видобуток газу на 5,3% або 0,38 млрд куб.м до рівня 6,8 млрд куб.м.

"Упродовж червня Укргазвидобування скоротило негативну динаміку та забезпечило видобуток 1,1 млрд куб.м газу (мінус 4,2%, або 49 млн куб.м до показника аналогічного періоду минулого року) та відпуск 1,06 млрд куб.м газу (мінус 4%, або 44,7 млн куб.м)", - додали в компанії.

Водночас "Укрнафта" скоротила видобуток на 7,3% - до 542 млн куб м.

А "Чорноморнафтогаз", навпаки, наростив обсяги видобутку у вказаний період майже на 9% - до 5 млн куб м .

"Видобуток приватних компаній стабілізувався за результатами роботи у січні-червні 2021р - на рівні 2,42 млрд куб м. Варто зазначити, що у попередні місяці видобуток приватними компаніями також був нижчим, ніж минулого року. Проте, приватні видобувники активно нарощують видобуток в останні місяці.

Нарощуванню видобутку сприяє збільшення інвестицій у газовидобуток та буріння. Ріст інвестицій відбувається на фоні рекордно високих цін на природний газ в Україні. Разом з тим, видобуток державних компаній продовжує падати", - пише ExPro.