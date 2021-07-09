НБУ установил тариф на регистрацию коллекторов

НБУ установил тариф для компаний, которые не являются финансовыми учреждениями и подают заявление для регистрации в качестве коллекторской компании - тариф составит 24 тыс грн.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Изменения в ЗУ "О потребительском кредитовании" предусматривают, что для регистрации коллекторской компании нужно подать том числе и документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение пакета документов.

Поэтому Национальный банк как регулятор коллекторских компаний вводит новую банковскую услугу по регистрации коллекторских компаний с установлением соответствующего тарифа на нее", - пояснили в НБУ.

Соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ от 8 июля 2021 года.

Решение о пересмотре тарифов начнет действовать с 14 июля 2021 года.

Обновленные реквизиты счетов для оплаты соответствующих услуг в сфере регистрации и лицензирования будут размещены на специальной веб-странице НБУ.

Напоминаем:

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4241, что, в частности, запретит коллекторским компаниям прибегать к шантажу должников.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №1349-их, которым в частности усиливается защита должников от шантажа со стороны коллекторов.

Экономическая правда