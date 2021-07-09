НБУ рассматривает возможность открытия своих филиалов за рубежом

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Национальный банк прорабатывает возможность открытия за пределами Украины своих филиалов и представительств, ведь это будет способствовать к представлению интересов Украины в финансовой сфере за ее пределами.

Об этом НБУ сообщил в ответ на запрос ЭП.

"Это распространенная практика, используемая другими центробанками стран мира", – отметили в регуляторе.

Функции будущего представительства или филиала включает взаимодействие с центробанками и другими регуляторами для представления и защиты в иностранном государстве интересов Украины в финансовой сфере.

Кроме того, его функциями будет донесения оперативной информации о действиях и планах НБУ по развитию финансового сектора, решение неотложных вопросов во взаимодействии с иностранными инвесторами и способствие развитию торгово-экономических связей Украины и выполнению договоров, заключенных с финансовыми регуляторами государств пребывания.

Напоминаем:

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4367 об усовершенствовании вопросам организации корпоративного управления в банках, принятие которого является важным условием в рамках программы финансирования stand-by МВФ.

Этим законом, в частности, расширяются полномочия правления Нацбанка в части решений о создании и ликвидации обособленных подразделений НБУ за рубежом, а также принятие положений об этих подразделениях.

Экономическая правда