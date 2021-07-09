Киевсовет обратился к правительству и ГАСИ чтобы не допустить введения "дома-монстра" в эксплуатацию

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Киевский городской совет обратился в Кабинет Министров и Государственную архитектурно-строительную инспекцию с целью сделать невозможным введение в эксплуатацию "дома-монстра" на Подоле.

Об этом сообщает пресс-служба КГС.

На заседании 8 июля решение поддержали 76 депутатов. По словам заместителя городского головы и секретаря КГС Владимира Бондаренко, нынешний проект строительства негативно влияет на дом, который является неотъемлемой частью ландшафта Подола как исторического центра.

"Земельный участок расположен в Центральном историческом ареале города, в археологической и архитектурной зонах. Наша позиция неизменна - этажность этого дома должна быть приведена к первичным показателям", - подчеркнул Бондаренко.

Следовательно, горсовет обратился к КМУ и ДАБИ чтобы не допустить введения здания в эксплуатацию.

Напоминаем:

Вопреки решению Кассационного админсуда власть в столице считает невозможным ввести в эксплуатацию 12-этажный "дом-монстр" на Подоле.

Верховный Суд частично удовлетворил иск девелопера ЖК "Подол Престиж" и обязал Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСК) выдать сертификат готовности для киевского ЖК "Подол Престиж", известного как "дом-монстр".

В 2012 году ООО "Патели Лизинг" получило разрешение на строительство 8-этажного дома. Однако, в дальнейшем фирма построила 12-этажное здание (ЖК "Подол Престиж"), которую окрестили "дом-монстр на Подоле".

В ноябре 2019 года Хозсуд Киева обязал фирму снести четыре этажа выше восьмого этажа дома (9-12 этажи), ведь они не были предусмотрены проектом и является самовольно построенными.

Экономическая правда