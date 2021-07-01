Верховний Cуд зобов'язав визнати будинок-монстр на Подолі готовим до експлуатації
Верховний Cуд частково задовольнив позов девелопера ЖК "Поділ Престиж" і зобов'язав Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) видати сертифікат готовності для київського ЖК "Поділ Престиж", відомого як "будинок-монстр".
Про це повідомляє Liga.net з посиланням на рішення суду.
Суд прийшов до висновку, що власник будівлі ТОВ "Пателі Лізинг" зробив все необхідне для отримання сертифіката. При цьому, ДАБІ незаконно відмовила компанії у видачі сертифіката, йдеться в рішенні суду.
"Обставини, встановлені судами в цій справі, передбачають тільки один варіант правомірної поведінки суб'єкта владних повноважень – прийняття рішення про видачу позивачеві сертифіката", – йдеться в рішенні суду.
Згідно ч.5 ст.39 закону "Про регулювання містобудівної діяльності", будівлю зможуть прийняти в експлуатацію відразу після видачі такого сертифіката.
Рішення Верховного суду не підлягає оскарженню.
Згідно Госгеокадастру, ця земля знаходиться в комунальній власності. Суд визнав, що ТОВ "Пателі Лізинг" орендує її. Власники товариства - киянин Федір Пателі і Олег Токар з Дніпра. Керівником фірми є Андрій Рокицкий.
Нагадуємо:
Північний апеляційний господарський суд столиці скасував заборону на введення в експлуатацію будинку-монстру на Подолі.
У 2012 році ТОВ "Пателі Лізинг" отримало дозвіл на будівництво 8-поверхового будинку. Однак, у подальшому фірма побудувала 12-поверхову будівлю (ЖК "Подол Престиж"), яку охрестили "будинок-монстр на Подолі".
У листопаді 2019 року Госпсуд Києва зобов’язав фірму знести чотири поверхи вище восьмого поверху будинку (9-12 поверхи), адже вони не були передбачені проектом і є самочинно збудованими.
21 жовтня 2020 року Північний апеляційний госпсуд це рішення скасував і провадження у справі закрив. Пізніше ухвалу апеляції оскаржили у касаційній інстанції.
У листопаді минулого року Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав Державну архітектурно-будівельну інспекцію видати ТОВ "Пателі Лізинг" сертифікат на скандально відому будівлю у центрі Києва, збудовану з перевищенням поверховості на вул. Нижній Вал 27-29.
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