В Минприроды планируют привлечь инвесторов к проектам по переработке отходов

Роман Абрамовский фоо: ЭП

Миндовкилля планирует привлечь инвесторов к проектам по переработке отходов: области сами будут определять, где будут располагаться мусороперерабатывающие мощности, а у инвесторов будет вся необходимая информация, чтобы присоединиться к управлению отходами.

Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский в Вильнюсе на сессии "Бизнес-среда и инвестиционный климат" IV Конференции по вопросам реформ в Украине, передает "Укринформ".

"Чтобы сделать сферу управления отходами в Украине инвестиционно привлекательной, нашему государству нужно имплементировать требования Директивы 2008/98/ЕС в национальное законодательство.

Законопроект № 2207-1д направлен на эти цели. Надеюсь, что в сентябре он будет одобрен Верховной Радой Украины", - сказал министр.

По его словам, законопроект юридически закрепит статус региональных планов управления отходами, в которых каждая область определит места расположения необходимых мусороперерабатывающих мощностей.

"Инвестор четко сможет понимать, где и в каком месте есть потребности на перерабатывающую мощность, сколько отходов образуется и какие планы у местных общин.

Фактически, это будут инвест-кейсы с просчетом ежегодного объема доставки отходов и гарантией по оплате за услугу по их обработке", - добавил он.

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