Объем предоставленной ипотеки увеличился в 2,5 раза с прошлого года – НБУ

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С начала года объем предоставленных ипотечных кредитов в денежном выражении составил 2,8 млрд грн, что в три раза больше показателей 5 месяцев в прошлом году, количество договоров возросло в 2,5 раза.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по итогам ежемесячного опроса.

Как сообщили украинские банки, в мае 2021 года они выдали 843 ипотечных кредита на общую сумму 666,9 млн грн.

Всего за первые пять месяцев года банки выдали 3651 ипотечный кредит на сумму более 2,8 млрд грн. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года новое ипотечное кредитование выросло в 2,5 раза по количеству договоров и более чем в три раза в денежном выражении.

В то же время, при сравнении важно помнить, что с марта 2020 года экономическая активность в Украине сократилась в результате жестких карантинных ограничений.

Кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости остаются драйвером рынка: их доля в мае составила 89% от количества и 87% от объема всех выданных ипотечных кредитов.

Средний размер кредита на покупку жилья в мае сохранился на уровне 791 тыс. грн. В то же время средний размер нового ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в отчетном месяце снизился до 878 тыс. грн против 925 тыс. грн в апреле, вторичной - наоборот вырос до 780 тыс. грн с 771 тыс. грн.

Опросы банков свидетельствуют, что рынок ипотечного кредитования очень концентрированный. Пять самых активных банков заключили более 90% новых сделок.

В мае средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита снизилась в обоих сегментах: на первичном рынке - до 15,7% с 17,4% в апреле, на вторичном - до 13,4% с 13,5%.

Такое снижение стоимости кредитов на первичном рынке в НБУ объясняют уменьшением доли в новых выдачах на рынке одного из активных в ипотечном кредитовании банка, который предлагает заемщикам сравнительно высокую эффективную процентную ставку.

Напоминаем:

Украинские банки сообщили, что в течение января-апреля выдали 2808 ипотечных кредитов суммой в 2,2 млрд грн - количество в годовом измерении выросла вдвое, выросла ипотека на первичном рынке.

Экономическая правда