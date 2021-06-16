За січень-квітень банки видали іпотеки на 2 мільярди гривень – НБУ

Українські банки повідомили, що протягом січня-квітня видали 2808 іпотечних кредитів сумою у 2,2 млрд грн – кількість у річному вимірі зросла вдвічі, зросла іпотека на первинному ринку.

Про це повідомляє НБУ за результатами чергового опитування банків про обсяги виданих іпотечних кредитів населенню.

Так, у квітні 2021 року банки видали 997 кредитів на загальну суму 789,1 млн грн. Обсяги видачі кредитів зросли на понад третину проти березня 2021 року та майже вдесятеро проти кризового квітня минулоріч, коли видача нової іпотеки майже зупинилася. Кількість нових угод за місяць зросла на третину, за рік – у 7,1 раза.

Загалом за перші чотири місяці року банки видали 2808 іпотечних кредитів на загальну суму майже 2,2 млрд грн. Якщо порівняти з відповідним періодом минулого року, нове іпотечне кредитування понад як подвоїлося за кількістю договорів та майже потроїлося у грошовому вимірі.

Зростання іпотечного кредитування відбувається переважно завдяки кредитам на купівлю житла на вторинному ринку нерухомості, утім у квітні динаміка нових видач на первинному ринку різко пішла вгору.

Частково це є результатом програми "Доступна іпотека 7%", додали у НБУ. Проти березня цьогоріч обсяги іпотеки у квітні на "вторинці" зросли на третину, або на 168,5 млн грн. На первинному ринку – в півтора раза, або на 43,2 млн грн.

Частка укладених договорів на "вторинці" у квітні становила 87% від усіх виданих кредитів.

Середній розмір кредиту на купівлю житла продовжує зростати і в квітні становив 791 тис. грн. Для первинної нерухомості це 925 тис. грн, для вторинної – 771 тис. грн.

Опитування банків свідчать, що ринок іпотечного кредитування дуже концентрований, адже 90% нових угод уклали п’ять банків. У квітні середня ефективна ставка за іпотекою на вторинному ринку знизилася до 13,5% проти 14,0% у березні, на первинному – зберігалася на рівні близько 17,4%.

Нагадуємо:

У рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 14 червня уповноважені банки підписали 430 кредитних договорів на загальну суму 365,3 млн грн.

Економічна правда