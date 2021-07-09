Компания Microsoft выплатит сотрудникам по 1,5 тысячи долларов бонусов за работу во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что на эти выплаты Microsoft потратит около 200 млн долларов.

Бонусы будут выплачиваться в июле или в августе. На них смогут претендовать как сотрудники из США, так и из других регионов, которые начали работать в Microsoft до 31 марта 2021 года.

"Этот шаг является частью усилий технологических компаний, которые стремятся удержать людей в штате и сдержать тренд массовых увольнений из компаний (Great Resignation) на фоне возвращения в офисы после пандемии", - пишет издание.

В Microsoft добавили, что выплаты не получат сотрудники дочерних компаний - GitHub, LinkedIn и Zenimax, а также сотрудники уровня вице-президентов компании.

Напомним:

Ранее акции Microsoft выросли на 1,2% на Нью-Йоркской бирже, благодаря чему ее рыночная стоимость превысила 2 триллиона долларов, сейчас среди публичных компаний такую ​​капитализацию имеет лишь Apple.

Экономическая правда