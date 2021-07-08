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Закон о частичном возвращении аграриям ставки НДС 20% передали на подпись Зеленскому

Четверг, 8 июля 2021, 18:55
 
фото: Unsplash

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс (законопроект №5425-д), который возвращает аграриям ставку НДС в 20% на отдельные виды продукции - закон направлен на подпись президенту.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Согласно данным карточки законопроекта на сайте парламента, документ 8 июля направили на подпись президенту.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 1 июля приняла доработанный законопроект №5425-д в целом, чем вернула аграриям ставку НДС в 20% на отдельные виды продукции.

Ставку налога на добавленную стоимость 20% вернули при налогообложении операций по поставке на таможенной территории Украины и ввоз на нее следующей сельхозпродукции:

0102 (крупный рогатый скот, живая) 0103 (свиньи, живые), 0104 10 (овцы живы), 0401 (в части молока цельного), 1002 (рожь), 1004 (овес), 1204 00 (семена льна, дробленые или неизмельченные), 1207 (семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или неизмельченные), 1212 91 (сахарная свекла).

Оставили ставку НДС 14% по операциям по поставке: 1001 (пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин), 1003 (ячмень), 1005 (кукуруза), 1201 (соевые бобы, дробленые или неподрiбненi), 1205 (семена рапса, или рапса, дробленые или неподрiбнене), 1206 00 (семена подсолнечника, дробленые или недробленые).

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Экономическая правда

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законодательство аграрии ПДВ

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