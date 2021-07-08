Комитет поддержал законопроект по корпоративному управлению к первому чтению

верховная рада

Комитет по вопросам экономического развития на своем заседании 5 июля рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект №5593 относительно корпоративного управления на госпредприятиях.

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Основным законопроектом предлагается внести изменения, которыми, в частности, расширяются полномочия наблюдательных советов. Речь идет об утверждении ими стратегических планов и годовых финансовых и инвестпланов компаний - раньше из-за отсутствия этой части проект закона раскритиковали в Киевской школе экономики.

Также предлагается уточнить перечень фондов, которые образуются государственными коммерческими предприятиями за счет прибыли.

Кабинету Министров авторы хотят предоставить полномочия по утверждению политики государственной собственности и тому подобное.

Кроме основного документа комитет рассматривал еще два альтернативных - №5593-1 и №5593-2. Как отметила заместительница председателя комитета и авторка законопроекта Роксолана Пидласа, по результатам дискуссии с Минэкономики и ЕБРР, в парламенте пришли к выводу, что стоит доработать все законопроекты.

Она пояснила, что ни один из них полностью "не соответствует руководящим принципам Организации экономического сотрудничества и развития по корпоративному управлению и не учитывает рекомендации международных организаций, предоставленных Кабинету Министров".

Так, рабочая группа наработала предложения по управленческим полномочиям набсоветов, которые предлагается наделить правами утверждать финансовые, стратегические и инвестиционные планы предприятий, а также назначать руководителя.

Предполагается, что порядок оплаты труда членов наблюдательных советов определяется Кабинетом Министров.

"Комитет принял решение поддержать и внести на рассмотрение Верховной Рады доработанный вариант законопроекта и рекомендовать принять его за основу", - говорится в сообщении.

Экономическая правда