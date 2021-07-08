На должность главы БЭБ больше 50 претендентов – Любченко
Конкурс на должность директора БЭБ заинтересовал более 50 кандидатов.
Об этом агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах 4-й конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе сообщил первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко.
По его словам, уже получена 51 заявка, но пока сложно назвать их точное количество, поскольку некоторые заявки могли подаваться по почте.
Он добавил, что в пятницу состоится заседание конкурсной комиссии, на котором эта информация станет более полной.
Любченко также воздержался от комментариев относительно конкретных кандидатов, которые уже публично заявили о подаче заявок.
Прием заявок на конкурс завершился вечером 7 июля.
Напоминаем:
Глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник 6 июля подал документы на участие в конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).
Ранее о желании возглавить БЭБ заявили экс-министр финансов и экс-секретарь СНБО Александр Данилюк и бывший и.о. главы ГФССергей Солодченко.
Бюро экономической безопасности (БЭБ) заработает 25 сентября и на следующий день после этого ГФС прекратит свое существование.
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