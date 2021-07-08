На должность главы БЭБ больше 50 претендентов – Любченко

Конкурс на должность директора БЭБ заинтересовал более 50 кандидатов.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах 4-й конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе сообщил первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко.

По его словам, уже получена 51 заявка, но пока сложно назвать их точное количество, поскольку некоторые заявки могли подаваться по почте.

Он добавил, что в пятницу состоится заседание конкурсной комиссии, на котором эта информация станет более полной.

Любченко также воздержался от комментариев относительно конкретных кандидатов, которые уже публично заявили о подаче заявок.

Прием заявок на конкурс завершился вечером 7 июля.

Напоминаем:

Глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник 6 июля подал документы на участие в конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Ранее о желании возглавить БЭБ заявили экс-министр финансов и экс-секретарь СНБО Александр Данилюк и бывший и.о. главы ГФССергей Солодченко.

Бюро экономической безопасности (БЭБ) заработает 25 сентября и на следующий день после этого ГФС прекратит свое существование.

Ранее Мельник подтвердил свои планы выдвигать свою кандидатуру на конкурс на должность главы БЭБ.

Зеленский подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины" № 1150-ИХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021.

Зеленский утвердил комиссию по отбору главы Бюро экономической безопасности

Бюро экономической безопасности - единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.

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