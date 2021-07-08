Глава ГФС подался на должность главы Бюро экономической безопасности

Вадим Мельник фото: ГФС

Глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник 6 июля подал документы на участие в конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Об этом он сообщил на презентации итогов работы ДФС за пол года, передает "Интерфакс-Украина".

"Считаю, что имею достаточный опыт практический, также я понимаю концепцию работы БЭБ. Фактически я являсь соавтором немного другой, но похожей концепции, мы к этому пришли, и я понимаю, что именно необходимо бизнесу", - сказал Мельник.

Он добавил, что документы для участия в конкурсе подал 6 июля, поскольку считает, что сможет организовать работу создаваемого ведомства.

Ранее о желании возглавить БЭБ заявил экс-министр финансов и экс-секретарь СНБО Александр Данилюк и бывший и.о. главы ГФССергей Солодченко.

В то же время глава финансового комитета Рады Дмитрий Гетманцев написал в Telegram, что не подавался должность.

Напоминаем:

Бюро экономической безопасности (БЭБ) заработает 25 сентября и на следующий день после этого ГФС прекратит свое существование.

Ранее Мельник подтвердил свои планы выдвигать свою кандидатуру на конкурс на должность главы БЭБ.

Зеленский подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины" № 1150-ИХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021.

Зеленский утвердил комиссию по отбору главы Бюро экономической безопасности

Бюро экономической безопасности - единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.

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