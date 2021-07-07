В Минэкономики рассказали, в каких сферах чаще всего платят в "конвертах"

фото: Гоструда

Первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко заявил, что чаще всего заработную плату в "конвертах" платят в сельском хозяйстве и строительстве.

Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Международная политика", передает "Укринформ".

"Отвечая на вопрос, в каких отраслях чаще всего платят заработную плату в "конвертах", Любченко в первую очередь назвал сельское хозяйство и строительство", - говорится в сообщении.

По словам Любченко, с 1 января 2016 года, когда в Украине изменилась ставка ЕСВ, ожидалось, что экономика выйдет из тени, и все будут платить "белую зарплату", однако этого не произошло.

"К сожалению, рабочие места не вышли из тени", - отметил министр.

Напомним:

Сообщалось, что Гоструда во взаимодействии с Государственной налоговой службой с 1 июля начнет инспектирование по вопросам выявления незадекларированных работников.

За первые 2 дня инспекционной кампании по выявлению неформальных трудовых отношений обнаружили 240 сотрудников, допущенных к работе без трудовых договоров.