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"Хороший пример борьбы с коррупцией": Блинкен похвалил цифровизацию в Украине

Среда, 7 июля 2021, 18:00
 
пресс-служба минцифры

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал сотрудничество USAID с Министерством цифровой трансформации "хорошим примером борьбы с коррупцией", а это является одним из важнейших вопросов сотрудничества США и Украины.

Об этом Блинкен рассказал на конференции Ukraine Reform Conference в Вильнюсе, сообщает пресс-служба Минцифры.

"Уже цифровизировали 31 услугу. Это регистрация бизнеса, выдачи разрешений на строительство и др. Также цифровизация позволяет обнародовать новые данные, чтобы их можно было анализировать, и находить новые схемы злоупотреблений. И предотвращать их", — отметил Блинкен.

Президент Украины Владимир Зеленский повторил, что цифровизация является одним из основных векторов развития украинской экономики в течение последующих лет.

"Преодоление коррупции, цифровизация услуг новые реформы, которые сделают жизнь Украинской удобным — все это должно стать главными целями Украине", — добавил он.

Напоминаем:

Финансовую отчетность компаний обнародовали на Едином портале открытых данных - в открытом доступе теперь можно пересмотреть размер уплаченных налогов и доходы предприятий.

Экономическая правда

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США Минцифра

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