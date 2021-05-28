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Фінзвітність компаній тепер можна переглядати у відкритому доступі

П'ятниця, 28 травня 2021, 11:41
 

Фінансову звітність компаній оприлюднили на Єдиному порталі відкритих даних – у відкритому доступі тепер можна переглянути розмір сплачених податків та доходи підприємств.

Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Так, Державна податкова служба оприлюднила фінзвітність компаній на Єдиному порталі відкритих даних та на власному веб-порталі. Ця інформація містить відомості щодо доходів, збитків, активів та коштів, які знаходяться на балансі.

"Тривалий час бізнес в Україні не мав легального доступу до фінзвітності. У результаті, підприємці не могли приймати зважених рішень про співпрацю з партнерами, а іноземні компанії — оцінити реальну ситуацію на ринку України. 

Розуміння ринку дозволяє створити якісний та потрібний продукт, в цілому розвиває бізнес в Україні та відкриває можливості для зростання іноземних інвестицій", – написав Федоров у своєму Facebook.

Як зазначив очільник Мінцифри, відкрита фінзвітність допоможе українському бізнесу також краще оцінити розвиток своєї компанії відносно ключових конкурентів, зрозуміти свою частку ринку та зменшити ризик співпраці з компаніями-одноденками.

Раніше ця інформація була конфіденційною за винятком приватних акціонерних товариств — їхня звітність була відкритою і вони були зобов’язані її регулярно публікувати.

Економічна правда

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фінанси Мінцифри

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