Минэкономики готовится перезапускать "Экспортно-кредитное агентство"

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Министерство экономики завершает докапитализациию "Экспортно-кредитного агентства" до 2 млрд грн и перезапускает его деятельность — оно будет работать над поддержкой выхода украинских товаров на новые и высокорисковые рынки.

Об этом рассказал вице-премьер-министр экономики Алексей Любченко на форуме "Украина 30", сообщает пресс-служба Кабмина.

"Если мы хотим быть интегрированными в мировые экономические процессы, то должны иметь тесные отношения и в направлении Востока, и в направлении Запада. Сегодня необходим прагматический баланс возможностей либеральной мировой торговли и мер продвижения интересов национальных товаропроизводителей. В этом контексте важную роль должна сыграть новая экспортная стратегия Украины ", — комментирует Любченко.

Он также отметил, что для Украины новым перспективным проектом с точки зрения экономических перспектив, безопасности и инвестиций является центральноевропейская интеграция, в которую вовлечены Польша, Румыния, Чехия, Словакия, Хорватия и присоединились страны Балтии.

"Также мы должны вернуться к Черноморскому объединению и "Люблинскому треугольнику". Есть перспективы расширить этот формат в сфере экономики, инфраструктурных проектов и много других вещей", — добавил министр.

Напоминаем:

Правительства 31 марта принял постановление, которым увеличил уставный капитал "Экспортно-кредитного агентства" (ЭКА) до 2 миллиардов гривень путем докапитализации его на 1,8 миллиарда гривень.

Уставный капитал "ЭКА" увеличат путем эмиссии дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100 процентов акций в собственности государства. Также Минфин выпустит гособлигаций в размере 1,8 млрд гривень со сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода до 9,3% годовых в обмен на акции допэмиссии "ЭКА".

Экономическая правда