Авиатрафик восстановился до 60% уровня до пандемии – Украэрорух

фото unsplash

В июне 2021 года в воздушном пространстве Украины было выполнено 21 113 полетов, что составляет 59,6% объемов июня 2019 года до пандемии.

Об этом сообщает пресс-служба Украэроруха.

Как напоминают в агентстве, в этом году в мае авиатрафик составил 56,6% авиатрафика мая 2019 года: "Поэтому фиксируем хотя и плавную, но положительную динамику авиатрафика в воздушном пространстве Украины".

Увеличение интенсивности полетов обусловлено началом туристического сезона, постепенным открытием границ стран, восстановлением ряда международных рейсов в Европу и выходом на авиационный рынок Украины новых авиаперевозчиков, пояснили в Украэрорухе.

Отмечается, что на возобновление полетов также повлиял пересмотр ставок за аэронавигационное обслуживание над Черным морем. Так, с 1 июня начали действовать новые ставки, по которым стоимость 100 км пролета составляет 25 евро вместо 51,1 евро.

Если сравнивать показатель июня с уровнем прошлого года, рост составил 360,6%, однако до середины июня 2020 года действовал запрет на выполнение международных пассажирских авиарейсов.

Украинские авиакомпании в июне 2021 года выполнили 8953 полета (на 20% меньше июня 2019 года), иностранные авиакомпании выполнили 12160 полетов (меньше на 49,8%).

Внутренних полетов выполнено 2965 рейсов (на -2,6% против июня 2019), международных полетов - 11 469 рейсов (-27%), транзитных - 6679 рейсов (-60%).

Напоминаем:

В мае 2021 в воздушном пространстве Украины выполнено 16986 рейсов — это на 43,4% меньше по сравнению с 2019 годом, абсолютное значение количества рейсов, обеспеченных аэронавигационным обслуживанием, от месяца к месяцу увеличивается, но динамика восстановления остается на том же уровне, что и в апреле.

Экономическая правда





