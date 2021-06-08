Процес відновлення авіатрафіку стабілізується – Украерорух

У травні 2021 року у повітряному просторі України виконано 16 986 рейсів - це на 43,4% менше порівняно з 2019 роком, абсолютне значення кількості рейсів, забезпечених аеронавігаційним обслуговуванням, від місяця до місяця збільшується, але динаміка відновлення залишається на тому ж рівні, що й у квітні.

Про це повідомляє прес-служба "Украероруху" у Facebook.

"Збільшення кількості польотів пов'язано з початком літньої навігації, активним туристичним сезоном, а також відкриттям кордонів усе більшої кількості країн.

Призупинення повітряного сполучення з Республікою Білорусь значно не вплинуло на показники травня, проте в наступні місяці воно може призвести до сповільнення зростання обсягів", - йдеться у повідомленні.

При цьому, порівняння динаміки польотів попереднього місяця з минулорічним травнем - періодом повного локдауну пасажирських авіарейсів - дасть зростання на 424,7 %, але об’єктивні показники порівняно з докризовим травнем 2019 року - мінус 43,4 %

Зазначається, що українські авіакомпанії у травні 2021 року виконали 6 810 польотів (на 33,2 % менше порівняно з травнем 2019 року), іноземні авіакомпанії виконали 10 176 польотів (менше на 48,6 %).

"За оновленим прогнозом Євроконтролю, відновлення інтенсивності повітряного руху в європейському повітряному просторі на 2021 рік можливе за трьома сценаріями. За оптимістичним на кінець року можна досягти показника у 79 % від докризового рівня, за базовим сценарієм - показника у 70 % від обсягів польотів 2019 року.

При цьому за песимістичним прогнозом ситуація до грудня 2021 року майже не зміниться, що дозволяє прогнозувати лише 50 % обсягів трафіку 2019 року", - додали в "Украерорусі".

Економічна правда