Данилов о возможности закрытия "Интера" Фирташа: Разберемся со структурой собственности, тогда посмотрим

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Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о возможности "закрытия" телеканала "Интер", который связан с подсанкционным Дмитрием Фирташем.

Об этом он сказал в интервью Forbes Украина.

"Кроме "Интера" работает много каналов, которые не всем нравятся, но никакой избирательности нет. Главное, чтобы были доказательства. Разберемся со структурой собственности "Интера", тогда посмотрим", - ответил Данилов на вопрос, закроют ли "Интер".

Также он пояснил, что предусматривают наложенные на Фирташа и Фукса санкции.

"Фирташ и Фукс не могут продавать свои активы, пользоваться счетами в Украине. Однако мы не можем закрыть украинское предприятие только потому, что оно принадлежит Фирташу.

Мало кто знает, но господин Фирташ получил одно из месторождений титановой отрасли в декабре 2004 года, в разгар "оранжевых" событий. Это была одна из договоренностей, о которых обществу не рассказывали. Кто договаривался? Видимо, россияне просили передать месторождение Фирташу. Кого именно просили - мы разбираемся. Использование недр должен быть публичным и полученным законно", - добавил секретарь СНБО.

"Фукс находится под санкциями нашей страны. Точка. Если что-то было незаконным образом забрано, то недра, то земля, если люди не платят налоги за состояние, то их лишат этих вещей. Не понимаю, для чего он ходит по телеканалам и рассказывает ерунду об отсутствии связей с Россией.

Он хочет сказать, что там против него нет производств? У нас демократическая страна - человек может говорить, что хочет, но надо думать, что говоришь. Всем бы советовал быть очень осторожными, когда говорят о моей жене, о моей семье", - резюмировал Данилов.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne, ZIK.

18 июня Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел "полный комплект" санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня ввести санкции против 540 компаний и 538 человек - на три года и бессрочно.