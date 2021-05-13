FlixBus запускает брендированный маршрут от Затоки через Киев на Буковель

Оператор автобусных перевозок FlixBus открыл продажи на своей первой зеленой внутренней линии по Украине, автобусы которой имеют фирменное брендирование и полные стандарты FlixBus.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Отмечается, что маршрут пролегает от Затоки и Одессы, через Киев и Львов, к горным курортам Буковель и Драгобрат (остановки Поляница и Ясиня).

Первый автобус отправится по маршруту 20 мая. До 13 июня автобусы будут курсировать 5 раз в неделю, а начиная с 14 июня - ежедневно.

В FlixBus добавили, что на поездки до 9 июня действует скидка - билеты можно приобрести от 135 грн (количество акцийних билетов ограничено).

"Линия имеет удобное расписание для ключевых отрезков. Так, выехав из Киева в 6:55 утра, уже в 12:50 можно приехать в Одессу, а в 14:30 в Затоку. Так же в обратном направлении - при выезде из Затоки в 15:00, прибытие в Киев в 22:50, в 6:15 - во Львов, в 10:35 - в с. Поляница (Буковель).

Назад из Поляници автобус отправляется в 19:25, заезжает во Львов в 23:30, а в 6:50 на следующий день - прибывает в Киев. Через 6 часов в 12:50 можно быть уже в Одессе, а в 14:30 - в Затоке", - говорится в сообщении.

"Это наша первая брендированная линия на внутреннем маршруте в Украине, и она включает наиболее популярные направления для путешествий по Украине как летом, так и зимой.

В ближайшие недели мы планируем начать еще больше интересных рейсов для пассажиров из Украины. Мы стремимся изменить представление украинцев о автобусных перевозках и показать, что поездка автобусом может быть комфортной, современной и доступной по цене", - заявил директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман.

На новой линии будут работать автобусы Neoplan, которые имеют фирменное зеленое брендирование FlixBus.

"На всех линиях FlixBus применяются повышенные стандарты безопасности и гигиены. После каждой поездки проводится профессиональная дезинфекция автобусов. Пассажиры обязаны во время поездки носить маску, закрывая ею нос и рот", - добавили в компании.

Экономическая правда