Украина будет сотрудничать с Китаем по строительству инфраструктуры – соглашение

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Украина и Китай 30 июня подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области строительства инфраструктуры и реализации совместных проектов.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

Соглашение подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и Министр коммерции КНР Ван Веньтао. Оно предусматривает расширение сотрудничества с целью реализации совместных проектов в области строительства инфраструктуры.

Среди приоритетов - железнодорожный транзит, аэропорты, порты, коммуникации и муниципальное инженерное строительство. Согласно договору стороны поощряют компании обеих стран к сотрудничеству в области инфраструктуры, способствуют установлению более тесных экономических связей и оказывать необходимую помощь и сопровождение в реализации совместных проектов.

Соглашение предусматривает привлечение средств на льготных условиях от правительства Китая, необходимых для реализации инфраструктурных проектов. В результате совместных консультаций стороны утвердят потенциальные проекты сотрудничества, будут поддерживаться средствами КНР.

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Правительства Украины и Китая работают над подготовкой соглашения о безвизовом режиме между странами.

Экономическая правда