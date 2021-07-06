Все разделы
Укр / Рус

Украина будет сотрудничать с Китаем по строительству инфраструктуры – соглашение

Вторник, 6 июля 2021, 13:21
 
фото reuters

Украина и Китай 30 июня подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области строительства инфраструктуры и реализации совместных проектов.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

Соглашение подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и Министр коммерции КНР Ван Веньтао. Оно предусматривает расширение сотрудничества с целью реализации совместных проектов в области строительства инфраструктуры.

Среди приоритетов - железнодорожный транзит, аэропорты, порты, коммуникации и муниципальное инженерное строительство. Согласно договору стороны поощряют компании обеих стран к сотрудничеству в области инфраструктуры, способствуют установлению более тесных экономических связей и оказывать необходимую помощь и сопровождение в реализации совместных проектов.

Соглашение предусматривает привлечение средств на льготных условиях от правительства Китая, необходимых для реализации инфраструктурных проектов. В результате совместных консультаций стороны утвердят потенциальные проекты сотрудничества, будут поддерживаться средствами КНР.

Напоминаем:

Правительства Украины и Китая работают над подготовкой соглашения о безвизовом режиме между странами.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Китай инфрастуктура

powered by lun.ua
Материалы по теме
Tesla отзывает почти 300 тысяч авто в Китае для обновления программного обеспечения 28 июня 2021, 11:50
Украина и Китай планируют взаимный безвиз – посол 24 июня 2021, 12:57
Время доставки грузов из Китая в Украину существенно сократилось 23 июня 2021, 18:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!