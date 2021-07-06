Украина будет сотрудничать с Китаем по строительству инфраструктуры – соглашение
Украина и Китай 30 июня подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области строительства инфраструктуры и реализации совместных проектов.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.
Соглашение подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и Министр коммерции КНР Ван Веньтао. Оно предусматривает расширение сотрудничества с целью реализации совместных проектов в области строительства инфраструктуры.
Среди приоритетов - железнодорожный транзит, аэропорты, порты, коммуникации и муниципальное инженерное строительство. Согласно договору стороны поощряют компании обеих стран к сотрудничеству в области инфраструктуры, способствуют установлению более тесных экономических связей и оказывать необходимую помощь и сопровождение в реализации совместных проектов.
Соглашение предусматривает привлечение средств на льготных условиях от правительства Китая, необходимых для реализации инфраструктурных проектов. В результате совместных консультаций стороны утвердят потенциальные проекты сотрудничества, будут поддерживаться средствами КНР.
Напоминаем:
Правительства Украины и Китая работают над подготовкой соглашения о безвизовом режиме между странами.
Экономическая правда
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