Україна та Китай планують взаємний безвіз – посол
Четвер, 24 червня 2021, 12:57
Уряди України та Китаю працюють над підготовкою угоди про безвізовий режим між країнами.
Джерело: посол Китаю в Україні Фань Сяньжун на прес-конференції в четвер у Києві, чиї слова передає Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Зараз ми активно працюємо над тим, щоб підписати міжурядову угоду про безвізовий режим між Китаєм і Україною".
Деталі: За його словами, підписання такого документа створить максимальні зручності для поїздок громадян двох країн і сприятиме взаєморозумінню і взаємовигідній співпраці між державами.
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