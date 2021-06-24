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Україна та Китай планують взаємний безвіз – посол

Четвер, 24 червня 2021, 12:57
 

Уряди України та Китаю працюють над підготовкою угоди про безвізовий режим між країнами.

Джерело: посол Китаю в Україні Фань Сяньжун на прес-конференції в четвер у Києві, чиї слова передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Зараз ми активно працюємо над тим, щоб підписати міжурядову угоду про безвізовий режим між Китаєм і Україною".

Деталі: За його словами, підписання такого документа створить максимальні зручності для поїздок громадян двох країн і сприятиме взаєморозумінню і взаємовигідній співпраці між державами.

Нагадаємо: Лідери НАТО на саміті в Брюсселі заявили, що Китай – небезпечний

Українська правда

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