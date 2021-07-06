Данилов отказался называть фамилии 13 олигархов, которые могут попасть в реестр

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в реестр олигархов могут попасть и "старые", и "новые" олигархи, но не назвал фамилий.

Об этом он сказал в интервью Forbes Украина.

"Олигархическая система берет свое начало с 1998 года. Это люди, которые пользуются близостью к руководству государства, коррумпированностью процессов. Они накапливают капитал, заходят в политику и медиа. Это старые олигархи", - отметил Данилов.

"После 2014 года у нас появились новые олигархи. Когда семья Януковича убежала, ограбив страну, она забрала огромное состояние, но все их банки, "заводы и параходы" остались в Украине. У кого они оказались? Когда состоялся знаменитый банкопад и вывели более 100 банков, куда делись средства, залоги по кредитам?

"ProZorro.Продажи" - не инструмент абсолютной прозрачности, его можно обойти. Так у нас появились новые олигархи, фамилии которых не всем известны. Потенциально эти люди попадут в реестр олигархов; это будет публичная процедура; решения будут приниматься открыто. Ни одной фамилии вы от меня сейчас не получите", - добавил он, отвечая на вопрос об именах 13 олигархов, о которых он говорил ранее.

Напомним:

1 июля Верховная рада в первом чтении приняла президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)".

Более половины украинский считают, что президентский закон о деолигархизацию не является угрозой для олигархов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если закон о деолигархизации не сработает, у президента Зеленского "есть не только план Б - у него полный алфавит".

При разработке закона об олигархах аппарат Совета национальной безопасности и обороны исходит из того, что к этой категории можно "уверенно отнести 13 человек", заявил в мае Данилов.

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