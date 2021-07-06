фото: СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если закон о деолигархизации не сработает, у президента Зеленского "есть не только план Б - у него полный алфавит".

Об этом Данилов сказал в интервью Forbes Украина.

"У Владимира Зеленского есть не только план Б - у него полный алфавит. Если нужно, то мы и до буквы "Я" дойдем. Однако без законов двигаться не сможем: нужны законы о лоббизме и антитрастовое законодательство, в которых будет прописано, под действие каких законов будут подпадать олигархи", - ответил Данилов на вопрос о плане Б, если закон о деолигархизации не сработает.

На вопрос, ведет ли Зеленский борьбу против олигархов, чтобы быть популярным, Данилов ответил:

"Это не о политических баллах. Этот вопрос к Верховной Раде, почему они не занимались этими законами раньше. Люди с состоянием годами писали под себя законы и влияли на государство. Мы не можем допустить, чтобы эта ситуация продолжалась.

Возможно, после принятия закона о деолигархизации мы не включим в реестр олигархов ни одной фамилии, потому что они сами откажутся от активов и вернут часть государству. Люди уже начали добровольно отказываться от скважин. Мы имеем историю по каждому олигарху и знаем, как они завладели своими активами. Они должны это понять и избавиться от активов, чтобы не попасть в перечень олигархов. Если они появятся в реестре, это будет известно всему миру. Не думаю, что им это нужно".

Напомним:

1 июля Верховная рада в первом чтении приняла президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)".

Более половины украинский считают, что президентский закон о деолигархизацию не является угрозой для олигархов.

Читайте также: Олигархи в законе. Кого хочет "раскулачить" Зеленский