Международные резервы Украины в июне выросли на 2% – НБУ

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Международные резервы Украины по состоянию на 1 июля, по предварительным данным, составили 28,4 млрд долл (в эквиваленте) - в июне они выросли на 2%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что в июне резервы выросли благодаря валютным поступлениям в пользу правительства и интервенциям Нацбанка, которые компенсировали погашение внешних и внутренних обязательств государства.

В НБУ также назвали факторы, которые определяли динамику резервов в течение июня.

В частности, речь идет об операциях по управлению государственным долгом.

"Валютные поступления в пользу правительства составляли 1095 млн долл (в эквиваленте), в том числе 726,3 млн долл (в эквиваленте) - от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ).

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 995,6 млн долл (в эквиваленте). Из этой суммы 848 млн долл (в эквиваленте) были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, 80,1 млн долл - на обслуживание еврооблигаций (ОВГЗ), а остальные - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте", - говорится в сообщении .

Кроме этого, в июне Национальный банк уплатил 2,3 млн долл (в эквиваленте) в пользу Международного валютного фонда.

Также среди факторов назвали операции Национального банка на межбанковском валютном рынке.

"Большую часть июня на межбанковском валютном рынке предложение валюты преобладало спрос, в частности вследствие роста интереса нерезидентов к ОВГЗ и активизации экспортеров. Это позволило Национальному банку пополнить резервы на 682,8 млн долл.

В отдельные дни месяца регулятор сглаживал чрезмерные колебания гривни, которые толкали национальную валюту в сторону понижения, продав 99,5 млн долл. В целом, по итогам июня, чистая покупка валюты Национальным банком на валютном рынке составила 583,3 млн долл", - добавили в регуляторе.

Третий фактор - переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).

"В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 180,8 млн долл (в эквиваленте).

Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - добавили в НБУ

Напоминаем:

По итогам апреля международные резервы Украины выросли на 3,6% и составили 28 млрд долларов.

По итогам мая международные резервы Украины сократились на 0,6% и составили 27,84 млрд долларов, причина - погашение внешних и внутренних обязательств государства.

Экономическая правда