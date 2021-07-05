Все разделы
Укр / Рус

Торгпред Украины возглавил на год Международный зерновой совет 

Понедельник, 5 июля 2021, 18:13
 
Тарас Качка
Радио Свобода

Торгового представителя Украины и замминистра экономики Тараса Качку назначили председателем Международного зернового совета на 2021/22 год, во время председательства Украины будет работать над прозрачностью рынка и кооперации.

Об этом говорится в пресс-релизе Международного зернового совета (International Grains Council, IGC).

"Во время своего председательства, Украина заинтересована в сотрудничестве с членами Секретариата и IGC, чтобы увеличить рыночную прозрачность и торговое сотрудничество по зерновым, масличным и рисовым культурам, ведь это особенно важно в условиях неопределенности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также среди приоритетов Украины - содействие диалогу между правительствами по торговой политике зерновыми и сотрудничеству между государственными и частными секторами ради устойчивости мировой торговли и пищевых систем.

Напоминаем:

Заместителя министра экономики Украины Тараса Качку выбрали председателем в Международном совете по зерну на 2021/2022 год. Украина будет председательствовать впервые.

Международный совет по зерну - межправительственная организация, призванная содействовать развитию международного сотрудничества между странами-экспортерами и импортерами зерна. Членами совета сейчас являются 29 стран и Европейский Союз.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Минэкономики

powered by lun.ua
Материалы по теме
Минэкономики подняло предельные цены на бензин и дизтопливо 5 июля 2021, 14:45
В 2020 году доля теневой экономики достигла 30% ВВП 29 июня 2021, 12:11
Количество зарегистрированных безработных достигло допандемического уровня – Минэкономики 24 июня 2021, 18:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!