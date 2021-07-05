Вице-премьерка объяснила, когда может закончиться первый пересмотр части Соглашения об ассоциации

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Первый раунд переговоров по пересмотру экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом может завершиться осенью 2021 года, в дальнейшем Украина будет ставить вопрос уменьшения барьеров в торговле и "таможенного безвиза".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на слова вице-премьер-министерка по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишина во время слушаний комитета по вопросам экономразвития.

Она отметила, что за год Украина фактически прошла весь цикл переговоров от инициирования пересмотра Соглашения с назначением первого раунда переговоров и готовности завершить их уже осенью в этом году как с украинской стороны, так и ЕС.

Первый просмотр, объяснила вице-премьерка, базируется преимущественно на просмотре тарифных условий торговли, чтобы "Украина и ЕС проработали все техники, методики и юридические аспекты принятия таких решений".

На следующих раундах переговоров, по ее словам, Украина будет нарушать также вопросы уменьшения торговых барьеров и присоединения к конвенции о едином режиме транзита ("таможенный безвизов").

Стефанишина отметила, что динамика диалога с Европейским Союзом относительно пересмотра экономической части Соглашения об ассоциации существенно изменилась. В частности, Евросоюз начал говорить о Соглашении как о двустороннем документе, который должна выполнять как Украина, так и ЕС.

Во-вторых, отметила она, переговоры, касающиеся пересмотра экономической части Соглашения об ассоциации, и вопрос об углублении экономической интеграции уже вышли из политической плоскости.

"... Мы ясно дали понять, что решения, касающиеся защиты интересов Украины или поддержки национальных товаропроизводителей, или же вообще вопрос дискуссии о торговых положения Соглашения об ассоциации не могут быть предметом политического шантажа или политических манипуляций", - пояснила Стефанишина.

Напоминаем:

Украина и Европейский Союз в этом году начинают процесс пересмотра Соглашения об ассоциации в части о торговле товарами.

Часть Соглашения об ассоциации Украины с ЕС планируют обновить до октября 2021 года - до следующего саммита Украина-ЕС.