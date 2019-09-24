Зеленський підписав закон про "митний безвіз" із Євросоюзом

Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою Закон "Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи".

Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

Законопроєкт розроблений на виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Документ запроваджує в українському законодавстві положення Конвенції про процедуру спільного транзиту.

На сьогодні Конвенція про процедуру спільного транзиту об'єднує 35 країн європейського регіону (члени ЄС, члени Європейської асоціації вільної торгівлі, Туреччина, Македонія та Сербія), які запровадили єдині для всіх договірних сторін правила декларування та контролю за транзитними переміщеннями товарів із використанням спільного ІТ-продукту (New Computerised Transit System, NCTS).

"NCTS – це ІТ-продукт, який дає можливість налагодити обмін інформацією про етапи митного оформлення товарів з використанням електронних повідомлень у режимі реального часу та підвищити ефективність використання системи аналізу ризиків", - пояснили у Мінфіні.

Приєднання до Конвенції дозволить Україні запровадити обмін митною інформацією з 35 країнами в режимі реального часу, отримувати інформацію для переміщення товарів транзитом, запровадити спеціальні транзитні спрощення, використовувати єдину митну декларацію для переміщення товарів від країни-відправлення до країни-призначення через треті країни (в межах договірних сторін Конвенції) за єдиними правилами.

У Мінфіні зауважили, що на ухваленні закону робота над приєднанням до Конвенції про процедуру спільного транзиту не завершується. Процедура приєднання є нестандартною для країн-претендентів: спершу претендент має запровадити і використовувати на своїй території положення цієї Конвенції і відповідний ІТ-продукт не менше одного року.

Лише після цього Україна зможе отримати офіційне запрошення приєднатися до Конвенції.

Економічна правда