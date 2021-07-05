Законы о налоговой амнистии передали на подпись Зеленскому

фото: пресс-служба рады

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал два закона о налоговой амнистии (законопроекты 5163 и 5156) - их направили на подпись президенту.

Об этом сообщается на сайте Рады.

В частности, законопроект 5153 предусматривает проведение одноразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц в период с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года.

В то же время законопроект 5156 предлагает установить, что представление одноразовой добровольной декларации и уплата согласованной суммы сбора является основанием для освобождения декларанта от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и сборов.

Также вводится уголовная ответственность за незаконное разглашение, передачу или предоставление доступа к информации, содержащейся в одноразовой добровольной декларации.

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Напомним:

Верховная Рада на заседании 15 июня поддержала президентский законопроект №5153, которым вводится единоразовое декларирование активов физлиц для легализации своих доходов.

Верховная Рада отклонила проекты постановлений об отмене решения о принятии законопроекта №5153, которым вводится одноразовое декларирование активов физлиц для легализации своих доходов.

Налоговая амнистия позволит гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои истинные доходы, избежав при этом наказания путем декларирования активов.

Законопроектом предусматривается в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года провести однократное добровольное декларирование активов физических лиц. Такая дата связана с началом работы Бюро экономической безопасности.

Также лица должны будут уплатить единовременный сбор 5% относительно активов, размещенных на счетах украинских банков; 9% для размещенных за рубежом 2,5% по стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года.

Декларантами не могут быть лица, которые с 1 января 2010 года были государственными топ-чиновниками или народными депутатами.

Кроме того, 15 июня Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №5156 об изменениях в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины.

Экономическая правда