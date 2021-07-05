В Минэнерго сообщили, которые госшахты могут объединить с "Центрэнерго"

"Центрэнерго" могут объединить с шахтами 2 угольных госкомпаний: шахтами ГП "Добропольеуголь-добыча", ГП "Шахта имени М.С. Сургая" и двумя шахтами из ГП "Селидовуголь" - "Украина" и "Котляревская".

Об этом сообщил заместитель министра энергетика Максим Немчинов в ответ на запрос liga.net.

"На сегодняшний день сформированы предварительные выводы комиссии относительно списка шахт, которые могут быть предложены для интеграции в акционерное общество.

В указанный перечень вошли шахты ГП "Добропольеуголь-добыча", ГП "Шахта им. М.С. Сургая" и шахты "Украина" и "Котляревская" ГП "Селидовуголь", - говорится в документе.

По словам заместителя министра энергетики, в ноябре 2020 году на выполнение постановления Кабинета министров №1215-р Министерство энергетики и Фонд госимущества приняли совместный приказ №763/920, которым была создана специальная комиссия, которая должна была провести аудит всех шахт в стране и выбрать из них наиболее эффективны для объединения с Центрэнерго.

"Первое заседание комиссии состоялось 8 декабря 2020 года. За время работы комиссии было проведено около 30 заседаний, консультационных и организационных встреч", - добавил Немчинов.

При этом он не уточнил, когда именно комиссия может предложить Кабмину список шахт для объединения с Центрэнерго.

Напомним:

Кабмин в начале октября 2020 года утвердил план мероприятий по созданию акционерного общества (АО) с участием государственных угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго".

Сообщалось, что акционерное общество с участием "Центрэнерго" и шахт может быть создано уже в первой половине 2021 года.

Немчинов заявлял, что министерство ожидает первых результатов аудита деятельности угледобывающих предприятий до марта 2021 года.