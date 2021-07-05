"Кузня на Рыбальском" возобновила строительство катеров для ВСУ

"Кузня на Рыбалском" возобновила строительство катеров для ВМС Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Милитарный портал.

"Речь идет о восьмом корпусе малого бронированного артиллерийского катера (МБАК) проекта 58155 и третьего десантно-штурмового катера проекта 58503 шифр "Кентавр-ЛК"", - говорится в сообщении.

На заводе намерены до конца этого года спустить на воду оба катера.

"В конце прошлого года все работы по катерах были приостановлены, для будущего МБАК сформировали корпус, но работы по сбору не проводили, а корпуса "Кентавр-ЛК" фактически не существовало и сварочные работы ни велись", - добавляет издание.

Отмечается, что два десантно-штурмовые катера проекта 58503 типа "Кентавр-ЛК" были заложены 28 декабря 2016 года и спущены на воду 14 сентября 2018-го года, но после трех лет все еще находятся на испытаниях.

Напомним:

Государственное бюро расследований 2 июля сообщило о подозрениях экс-чиновникам Минобороны и "Кузни на Рыбальском" из-за заключенного контракта на поставку Вооруженным силам трех военных катеров низкого качества.

Экономическая правда