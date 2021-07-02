Экс-чиновников Минобороны и "Кузни на Рыбальском" подозревают в злоупотреблениях в "оборонке" - ГБР

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Государственное бюро расследований 2 июля сообщило о подозрениях экс-чиновникам Минобороны и "Кузни на Рыбальском" из-за заключенного контракта на поставку Вооруженным силам трех военных катеров низкого качества.

Об этом сообщил начальник следственного отдела ГБР Олег Гриняк на брифинге.

По словам Гриняка, в 2016 году планировалось изготовить 2 бронированные десантно-штурмовые катера "Кентавр" и еще один в будущем. Председатель правления ЧАО "Кузни на Рыбальском" узнал об этих планах и подбил заместителя министра обороны заключить государственный контракт с его предприятием.

Чиновник министерства знал об отсутствии проектной документации на строительство катеров у "Кузни", но несмотря на это превысил полномочия и дал указание подчиненным ему руководителям одного из департаментов Минобороны на беспрепятственное заключение контракта.

Без всяких гарантий, Минобороны сделало предоплату на 80% суммы договора, впоследствии без оснований были продолжены сроки его выполнения и изменены условия в интересах ЗАО. Без надлежащей проверки продукции ее передали в Минобороны и осуществили оплату более чем 443 млн грн.

Катера, как оказалось в ходе испытаний, не соответствовали техтребованиям: водоизмещению, скорости и т.д.

Кроме того, заместитель и руководитель департамента допустили закупку санитарных автомобилей на более чем 32 млн грн у "Богдан Моторс", которые также не соответствуют установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах.

Вместе с двумя эпизодами убытки закупок составили более 475 млн грн.

Следователи ГБР сообщили о подозрении замглавы Минобороны Украины в 2015-2019 годах, директору департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники в 2015-2017 годах, директору департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники в 2018-2019 годах .

Экс-чиновников подозревают в умышленном совершении действий с превышением полномочий, повлекшее тяжкие последствия.

Председателя правления "Кузни" подозревают в подстрекательстве к превышению власти и служебных полномочий должностным лицом и причинении значительного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков мошенничества в крупных размерах.

Напоминаем:

На заводе "Кузня на Рыбальском" заявили, что "системные незаконные действия власти ставят предприятие на грань остановки, угрожают тысячам работников потерей рабочих мест и подрывают обороноспособность страны".

Государственное бюро расследований провело обыски на предприятиях, которые связывают с бывшим президентом Петром Порошенко - это завод "Кузня на Рыбальском" и подразделения компании "Богдан Моторс" в Киеве и других областях.

Экономическая правда